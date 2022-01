Les confidences de Nauris Petkevicius, tout juste arrivé au Sporting Charleroi: «Tout le monde ne reçoit pas cette chance»

Tout juste arrivé en provenance d’Hegelmann, Nauris Petkevicius (21 ans) a montré des choses intéressantes pour son premier stage carolo. Même si Edward Still sait – fort logiquement – qu’il faudra du temps à son numéro 14 pour être au point. « Tactiquement, il est encore brouillon. Il veut parfois presque trop bien faire et il est pris dans ce stress positif qui fait que c’est un peu chaotique. C’est pour ça que Nauris n’est pas là pour être titulaire directement. C’est tout l’intérêt de prendre un mec en janvier pour qu’il soit dans un autre état de forme pour la future saison », expliquait Edward Still, qui comptera déjà sur lui dans les mois à venir. « Les choses qu’on a vues montrent qu’il apportera quelque chose. C’est à nous à trouver sa meilleure position car, dans son ancien club, il était le meilleur et il pouvait jouer un peu n’importe où, ça marchait. Ici, le niveau est largement supérieur, donc on doit trouver où on tirera le maximum de lui. »