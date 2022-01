«Des soutanes et des hommes»: les prêtres sont-ils des hommes comme les autres?

Quelle masculinité sacerdotale l’Eglise a-t-elle fabriquée ? Pourquoi le clergé se crispe autant contre la « théorie du genre » ? Et quels liens y a-t-il avec les violences sexuelles tues par l’Eglise, son refus d’ordination des femmes et son homophobie explicite ? Dans son enquête sur la masculinité des prêtres catholiques, intitulée Des soutanes et des hommes et publiée aux Presses universitaires de France, le sociologue Josselin Tricou nous livre la trajectoire sociohistorique des rapports qu’entretient l’Eglise avec l’évolution des normes sexuelles et de genre dans les sociétés occidentales.

En interrogeant le genre et la sexualité des prêtres, Josselin Tricou a suscité lors de son travail de recherche d’une dizaine d’années embarras dans le camp catholique. Un sujet qui provoque aussi des fantasmes en dehors de l’Eglise, angle mort de la sociologie du catholicisme et de la sociologie du genre.