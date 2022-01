Brussels Airlines veut utiliser davantage d'avions durant l'été

En 2020, et notamment à la suite de la crise du coronavirus, Brussels Airlines avait réduit sa voilure, diminuant ses effectifs d'un quart et sa flotte de 30%. Actuellement, la compagnie dispose de 30 avions moyen-courriers et de huit appareils long-courriers.

Mais "nous avons constaté que 38 avions, c'est un peu peu", a expliqué Peter Gerber. D'où la décision prise il y a quelques semaines d'ajouter un avion long-courrier supplémentaire à la flotte pour l'été 2022. "En outre, nous examinons également si nous pouvons voler davantage sur le continent (européen) et les signes pointent effectivement vers davantage de vols plutôt que moins", confie encore le CEO allemand dans l'interview. "Je peux déjà dire qu'en été, il y aura plus de 39 avions".