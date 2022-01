La 22e journée de Pro League aura bien lieu normalement

Refroidis par le maintien du huis clos, la soudaine flambée des contaminations, les prévisions sur l’impact futur d’Omicron et les absences dues à la CAN, certains clubs auraient peut-être pu embrayer le pas de La Gantoise et de Zulte Waregem qui avaient porté au vote la proposition de reporter au minimum la 22e journée et peut-être aussi la 23e journée. Toutefois, une majorité ne s’est pas dégagée face aux inconvénients d’une remise générale.

Sans surprise, une autre proposition a obtenu l’approbation générale : la remise en vigueur, avec effet immédiat, de la possibilité de demander le report d’un match pour cause de Covid : en clair, un report est possible à partir de sept joueurs testés positifs pour autant qu’ils figurent dans la Squad Size et qu’ils totalisent au moins 30 % du temps de jeu total ou à partir de deux gardiens de cette liste A si l’un des deux a disputé le plus de minutes de jeu.