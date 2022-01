Bourse de Bruxelles - Le BEL20 repasse nettement sous les 4.300 points

Ageas (49,18) et KBC (79,96) reperdaient 1,76% et 0,37% alors qu'AB InBev (56,73) progressait de 2,25% et Ackermans (175,20) de 1,39%. Umicore (35,60) remontait de même de 1,51% tandis qu'Aperam (49,12) valait 1,64% de moins.

Galapagos (44,90) reculait de 2,52%, Solvay (105,85) et UCB (93,18) de 0,33% et 3,02%.

Proximus (17,36) et Telenet (33,46) étaient positives de 1,76% et 2,32%, Orange Belgium (19,70) gagnant par ailleurs 0,61% tandis que Bpost (7,67) reperdait 2,17%.

D'Ieteren (155,20) et Azelis (22,56) plongeaient de 7,3% et 5,6%, des chutes de plus de 4% étant relevées en Exmar (4,26), Keyware Tech. (1,10) et Shurgard (53,30) tandis qu'Econocom (3,47) perdait 3,7%.

Acacia Pharma (1,60) se distinguait par un bond de 8,2 pc, Oxurion (1,87) regagnant 3,4% tandis que Biocartis (3,62) et Fagron (15,40) s'appréciaient de 2,4% et 2,3%, contrairement à Sequana Medical (7,24) et Onward Medical (9,31) qui reculaient de 2,1% et 3,2%.