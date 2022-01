Novak Djokovic: «Je veux rester et jouer!»

La première image de « joueur libre » publiée, ce lundi soir à Melbourne, par Novak Djokovic sur les réseaux sociaux est évidemment hautement symbolique. On le voit sourire sur cet Rod Laver Arena, où il a pu enfin s’entraîner et où il a surtout déjà triomphé à neuf reprises ! « Malgré tout ce qui s’est passé, je veux rester et jouer l’Open d’Australie », a-t-il commenté pour marquer sa victoire du jour. Ce succès, qui est loin d’être total, est tombé après 7h30 de longues auditions à Melbourne lors de sa procédure en appel. Le juge Anthony Kelly du tribunal fédéral de Melbourne a en effet signifié que l’annulation de son visa décidée par les autorités fédérales, lors de son arrivée sur le territoire australien, n’était pas « justifiée ».