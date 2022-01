Environnement: le climat reste chaud, le méthane inquiète

Les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Dans l’atmosphère, l’augmentation de la concentration de méthane inquiète. On pourrait s’approcher de points de basculement pour certaines sources.

Les sept années qui viennent de s’écouler ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Si 2021 ne se distingue pas dans le lot – se classant « seulement » à la cinquième position –, la tendance au réchauffement reste claire, indique Copernicus, le service européen de surveillance de l’atmosphère. Les mesures de concentrations des gaz à effet de serre montrent que l’augmentation du CO2 ne s’est pas arrêtée en raison de la pandémie, bien au contraire. Mais surtout que les concentrations de méthane vont de record en record, poussées par une augmentation jamais vue. Elle atteint 3,3 % entre 2020 et 2021, contre 0,4 % de croissance annuelle pour le CO2. L’origine de cette augmentation reste encore mal connue, indique Vincent-Henri Peuch, directeur de Copernicus. Mais elle inquiète les scientifiques : ses conséquences pourraient être graves et déboucher sur des émissions supplémentaires dont on ignore le volume.