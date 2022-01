Espagne: le coronavirus bientôt considéré comme une grippe?

Concrètement, ce qui changera, ce sera le système de surveillance du virus et non le traitement de la maladie.

Dans une interview accordée au quotidien espagnol, Pedro Sanchez affirme que le gouvernement est sur la bonne voie pour « ne plus considérer le coronavirus comme une pandémie mais comme une maladie endémique ». « De nouveaux instruments sont nécessaires pour cela, et nous devrons également mener ce débat au niveau européen », a-t-il ajouté.

Pour Adolfo Garcia Sastre, directeur de l’Institute for Global Health and Emerging Pathogens à l’hôpital Mount Sinai de New York, il est peu probable que d’autres variants ne se reproduisent d’ici l’hiver prochain et prédit que le coronavirus se transforme en une maladie saisonnière. « Il semble que le virus atteigne un équilibre, comme cela s’est produit avec la grippe ; par exemple, la pandémie de 1918, qui a d’abord causé de nombreux décès, mais qui au bout de deux ou trois ans s’est installée comme un virus saisonnier », ajoute le virologue.