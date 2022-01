Pas de masque à l’école? L’absence sera injustifiée

Ça se corse pour les parents qui ne scolarisent pas leurs enfants en raison du port du masque obligatoire. Via son administration, la ministre Caroline Désir (PS) propose aux directions une lettre type à envoyer aux récalcitrants. Elle rappelle d’abord le contexte : c’est une décision du Codeco dans le but de « prévenir ou limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique ». Elle ajoute que « des moments de pause » sont bel et bien prévus dans la journée. Puis, elle conseille de préciser : « Les écoles et les équipes éducatives sont tenues de respecter les dispositions de l’arrêté royal. Par conséquent, si vous refusez de vous conformer à l’obligation de port du masque et que vous décidez que votre enfant ne fréquentera pas l’établissement scolaire, l’absence de l’enfant sera considérée comme injustifiée dans la mesure où il est en âge d’obligation scolaire. » Une absence injustifiée qui, si elle se répète au-delà de neuf demi-jours par an, peut être lourde de conséquences.