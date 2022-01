Renaud Emond de retour au Standard? Le transfert serait en cours de finalisation selon la presse française

C’est une info à laquelle on ne s’attendait pas mais Renaud Emond serait bien proche de signer son retour au Standard. D’après le journaliste français, Simon Reungoat, l’attaquant belge est sur le départ de Nantes et son retour au Standard serait en cours de finalisation. Si cela se concrétise, le Standard s’assurerait le retour d’un attaquant qui sait marquer des buts, en tout cas quand il était chez les Rouches. Chose qu’il manque cruellement cette saison à l’équipe de Luka Elsner. Du côté de Nantes, son bilan lors de ses deux saisons est très faible : deux buts en 34 matches de Ligue 1.

Après les arrivées de Cafaro et de Van Damme, le RSCL signerait son troisième transfert entrant. Et non des moindres !