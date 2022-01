Statut d’artiste: la production et la diffusion artistique laissées sur le carreau?

Le Prodiff Collectif est un collectif belge des métiers de production et diffusion en arts de la scène qui a la volonté de représenter les usagers de la production et la diffusion. À ce jour, le collectif que nous formons représente 16 bureaux de production et diffusion et des praticien.ne.s qui travaillent au projet. Nous accompagnons tous plusieurs compagnies et artistes en arts de la scène. Ensemble nous collaborons avec 133 compagnies et travaillons à la production et diffusion de 225 projets.