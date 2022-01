Producteurs et diffuseurs de la scène demandent le «statut d’artiste»

À qui sera réservé le « statut d’artiste » ? Alors que s’écrivent les brouillons de loi, des producteurs et diffuseurs des arts de la scène plaident pour être pris en compte.

Quel doit être le périmètre des travailleurs et travailleuses éligibles au futur statut d’artiste (on dira désormais « attestation de travail des arts ») par la future « Commission du travail des arts », commission qui devrait être bientôt l’interlocuteur unique des artistes pour leur reconnaissance ? Un collectif d’une bonne quinzaine de producteurs et diffuseurs des arts de la scène, Prodiff Collectif, veut s’assurer que leurs métiers ne seront pas laissés de côté.