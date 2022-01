Podcast – Pourquoi Jean-Luc Crucke a-t-il démissionné ? Le ministre wallon du Budget a annoncé sa démission du gouvernement régional. Il estime que ses convictions libérales « ne sont plus en pleine adéquation avec la ligne de son parti ». Il sera candidat à la Cour constitutionnelle.

Par Pierre Fagnart Publié le 10/01/2022 à 19:40 Temps de lecture: 1 min

« Mes convictions libérales ne sont plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti », les mots sont signés Jean Luc Crucke, qui a donc rendu son tablier de ministre wallon du budget. Pour annoncer qu’il démissionnait et qu’il serait candidat à un poste de juge à la cour constitutionnelle, Jean-Luc Crucke a convoqué en urgence une conférence de presse. Eric Deffet du service politique y était. Dans ce podcast, il nous raconte comment cela s’est passé et quelles sont les raisons du départ de Jean-Luc Crucke.