Un premier départ bientôt acté au Standard: un accord a été trouvé pour Nicolas Gavory!

En confiant, vendredi dernier, qu’il espérait grandement que « quelque chose se passe au niveau des arrivées », Luka Elsner savait, évidemment, que les premières acquisitions pointaient le bout du nez et qu’il disposerait d’armes supplémentaires pour s’en aller défier Anderlecht pour le match de reprise de la deuxième moitié de saison. Ce sera effectivement le cas. Car, après avoir jeté son dévolu sur Mathieu Cafaro, le Standard a conclu dans la foulée un autre dossier, celui de Joachim Van Damme. Les deux joueurs se sont soumis, lundi, aux traditionnels tests physiques et médicaux d’usage. Leurs transferts en bord de Meuse devraient être officialisés ce mardi.

Dans l’autre sens, c’est Nicolas Gavory qui est le plus près de la sortie. Comme révélé dans ces colonnes, le latéral gauche français avait été autorisé, dans le courant du mois de décembre, à se rendre à Düsseldorf, où il avait rencontré le président du Fortuna, le directeur sportif et l’entraîneur. Le dossier évolue très favorablement. Le Standard a en effet trouvé un terrain d’entente avec le club de 2e division allemande quant à l’indemnité de transfert et il ne reste donc plus à Nicolas Gavory qu’à se mettre d’accord avec la direction du Fortuna, à qui le club liégeois avait cédé Benito Raman à l’été 2017. Une issue favorable est attendue dans les prochaines heures.