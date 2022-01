Retail Concepts (A.S.Adventure, Juttu) ferme les six magasins de vêtements YAYA

"Retail Concepts était partenaire de la marque de mode néerlandaise pour l'exploitation des magasins de la marque YAYA depuis 2016. Cependant, Retail Concepts a maintenant choisi de se concentrer à 100% sur ses propres concepts A.S.Adventure et Juttu", explique dans un communiqué le groupe qui ajoute que YAYA continuera à être présente dans les collections du détaillant multimarques A.S.Adventure". "Les deux parties se quittent en bons termes", assure-t-on.

Cinq de ses magasins de vêtements sont situés en Flandre (Nieuport, Roulers, Gand, Hasselt et Anvers) et le sixième à Massen, au Grand-Duché de Luxembourg.

Le dernier des six magasins YAYA actuels fermera ses portes à la mi-août 2022. Les 16 travailleurs des magasins YAYA concernés par la fermeture pourront être transférés vers les enseignes A.S.Adventure et Juttu. Quant à la marque néerlandaise YAYA, elle est en pleine expansion et compte ouvrir en Belgique ses propres magasins.