Airbus: commande de 22 A220 par un loueur américain

Nouveau client d'Airbus, Azorra est basé à Fort Lauderdale (Floride, sud-est) et "se concentre sur les avions d'affaires, régionaux et de taille moyenne", a précisé Airbus dans un communiqué, au moment où il présentait ses commandes et livraisons pour 2021.

Outre 20 A220-300, la plus grande version de l'ex-CSeries de Bombardier dont Airbus a pris le contrôle en 2017, Azorra a commandé deux "ACJ TwoTwenty", la version de l'A220 aménagée en jet d'affaires, capable de voler plus de 12 heures et disposant de 73 m2 de surface au sol pour ses passagers.