Thierry Neuville: «Le titre, il viendra quand il viendra»

Soixante jours, pas un de plus, entre l’arrivée du rallye de Monza 2021 et le départ du Monte-Carlo 2022 (jeudi 20 janvier) qui marquera l’entrée du Mondial des rallyes (WRC) dans l’ère hybride. La trêve n’a jamais été très longue en WRC. Mais à sa brièveté s’est ajoutée cette fois une activité d’une folle intensité pour les équipes engagées dans une course contre la montre vouée à ne pas pouvoir s’achever à temps. « Personne ne pourra être prêt à 100 % », a affirmé Thierry Neuville lundi, à l’occasion d’un passage-express au Château Charles, sur les hauteurs de Verviers, avant de s’embarquer vers le sud de la France flanqué de son copilote Martijn Wydaeghe avec qui il effectuera de nouveaux essais ce mardi. « Rien que la semaine dernière, j’ai effectué quatre allers-retours du même style tant il y avait des choses à régler.