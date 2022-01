Stromae: l’enfer du mélange des genres

Ça n’arrive pas tous les dimanches : ce 9 janvier, le 20 heures de TF1 s’est immiscé dans les meilleures audiences de la journée en Belgique. Le principal responsable ? Stromae, venu évoquer en primeur la sortie de son album Multitude, après sept années de silence phonographique. Un disque dans lequel le « maestro » revendique de s’être inspiré de ses voyages et du brassage culturel, qui appellent au mélange des genres. Musicaux. Mais pas uniquement : au journal de la plus grande chaîne d’Europe, Stromae aurait inventé l’interview chantée. A la question d’Anne-Claire Coudray « Vous avez pendant sept ans lutter contre un certain mal-être. Dans vos chansons, vous parlez aussi de solitude, est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? », le Belge a répondu en interprétant « L’enfer », titre qui évoque son mal-être et ses « pensées suicidaires ».