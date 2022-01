Timides pourparlers russo-américains à Genève

Bruits de bottes à la frontière russo-ukrainienne, et dialogues à voix basse entre diplomates russes et américains : Washington fait passer un message de fermeté à Moscou. Les intentions russes, elles, demeurent cryptiques.

Ne rien attendre des pourparlers russo-américains qui se tiendront en plusieurs actes cette semaine à travers l’Europe, rappelant les rencontres bilatérales de la guerre froide : tel est le message véhiculé par les officiels américains, et les experts en géopolitique, à Washington. Dubitatifs quant à un apaisement, voire un improbable compromis stratégique avec Moscou, ceux-ci voient dans les échanges bilatéraux programmés une seule et unique vertu : faire passer un message de fermeté à Vladimir Poutine au Kremlin et lui signifier le prix à payer d’une invasion militaire de l’Ukraine. Du côté russe, il s’agit de répéter des « garanties de sécurité » réclamées aux puissances occidentales, à commencer par le refus de laisser adhérer l’Ukraine à l’Otan.