Sigrid Kaag, l’espoir des europhiles

L’épisode avait marqué les esprits, aux Pays-Bas comme dans le sud de l’Europe. Au début de la crise sanitaire, au printemps 2020, alors que la dispute sur la solidarité européenne fait rage, le Premier ministre Mark Rutte, en visite dans un centre de traitement des déchets de Rotterdam, est pris à partie par un éboueur. « S’il vous plaît, ne donnez pas cet argent aux Italiens et aux Espagnols ! », lui crie-t-il. « Je retiens ça ! », lui répond Mark Rutte, visiblement gêné, tout en levant toutefois le pouce. Rapidement, la scène est diffusée sur les télévisions italiennes et portugaises et crispe davantage les relations entre les Pays-Bas et le sud.