Les Pays-Bas vers plus d’Europe? Rien n’est moins sûr

Après près d’un an sans gouvernement, nos voisins néerlandais sont enfin parvenus à tourner la page de négociations interminables. Mark Rutte et les ministres de sa coalition de centre-droit ont prêté serment, lundi. Si le visage du Premier ministre est toujours le même depuis 2010, certains voient dans ce nouveau gouvernement un important tournant européen pour les Pays-Bas. Mais cela reste à prouver.

Le moment était très attendu. Dans le centre de La Haye, les membres du nouveau cabinet Rutte IV posent fièrement sur les marches du Palais Noordeinde. La photo est importante. Un jour, dans les livres d’Histoire, elle figurera aux côtés de celles des dizaines d’autres gouvernements qu’ont comptés les Pays-Bas. Et nul doute que celle-ci marquera longtemps les esprits. Pour la toute première fois, les ministres y respectent une distance de sécurité d’un mètre et demi. L’un d’entre eux, la ministre des Finances Sigrid Kaag, manque même à l’appel. Testée positive au covid, elle s’est contentée de participer à la cérémonie, en ligne. Et surtout, c’est la toute première fois qu’un cabinet néerlandais compte pratiquement autant de femmes (dix) que d’hommes (onze).