Ce que la démission de Jean-Luc Crucke dit du MR

Il avait la main sur la poignée de la porte depuis décembre et la polémique née de son décret fiscal. Ce lundi de rentrée, Jean-Luc Crucke a refermé la porte derrière son poste de ministre wallon du Budget. Et sur sa carrière politique de 35 ans. En fin de semaine, il ne sera plus membre du gouvernement wallon, mais candidat juge à la Cour constitutionnelle. Ce retrait n’est donc pas une totale surprise. Après la crise interne de décembre. Et après les divergences de vues qui émaillent, depuis plus d’un an, les relations entre le ministre et son président (Le Soir du 15 décembre). Mais il éclaire ce qui se joue aujourd’hui au MR.

Voyons cela.

