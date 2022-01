«On est vraiment en train de toucher le fond»: Kylian Mbappé défend une petite fille malade insultée sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux peuvent parfois avoir un bon côté. Mais quand c’est l’inverse, qu’est-ce que cela peut avoir des conséquences négatives. Ce fut le cas dimanche quand Camille, une fillette de 8 ans, a adressé un message à son joueur préféré, Kylian Mbappé : « Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. » Un message sincère d’une petite fille qui est atteinte d’une maladie rare.

Mais l’enfant, qui avait revêtu un maillot du PSG pour l’occasion, a reçu une vague de violence sur les réseaux sociaux en réponse de sa vidéo. Des messages tout simplement scandaleux et qui n’ont absolument pas leur place dans la vie de tous les jours : « Ftg (ferme ta gueule, ndlr) gamine, tu connais rien au football retourne apprendre tes tables de multiplications » ou encore « va au diable ». Un autre message espérait même « vivement qu’elle fasse une vidéo où elle chiale parce qu’il est parti. » Heureusement, la plupart de ces comptes ont été supprimés quelques heures plus tard.