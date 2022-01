La fréquentation de la Stib revient pour la première fois à 90% de son taux d’avant-pandémie

La Stib a enregistré, en 2021, près de 274 millions de voyages sur son réseau, soit 12 % de plus qu’en 2020. Son CEO, Brieuc de Meeûs, s’attend à une poursuite de la hausse en 2022 et espère même un nouveau record de fréquentation en 2025.

Début 2020, la crise sanitaire frappe le pays. Dans les rues, bus et trams roulent quasi sans passagers. En sous-sol, les métros ne se remplissent pas davantage. Près de deux ans plus tard, la Stib vient de flirter avec ses chiffres de fréquentation d’avant-pandémie. Fin novembre et début décembre dernier, la fréquentation de la Stib est revenue pour la première fois à plus de 90 % de son taux d’avant-pandémie, en 2019. Voilà un des chiffres clés à retenir à l’heure du bilan de la fréquentation 2021 réalisé par le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs. Au total, l’année dernière, la société bruxelloise a effectué 273,8 millions de voyages. « Cela représente 64 %, soit les deux tiers des chiffres de 2019. Pour y arriver, il y a eu de grandes variations dans l’année parce que le chiffre peut être plus ou moins élevé selon les vagues de la pandémie. Les chiffres ont plus ou moins tendance à se tasser durant une vague. Celle-ci une fois passée, les chiffres remontent ».