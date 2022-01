Avec Jean-Luc Crucke, un ministre, ça l’ouvre et ça démissionne

Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l’ouvrir, ça démissionne », disait l’homme politique français Jean-Pierre Chevènement en 1983, dans un aphorisme demeuré célèbre. En Belgique, il est plutôt de tradition de la fermer, et surtout pas de démissionner. Ou, dans une variante plus récente, de la fermer à l’intérieur, au gouvernement ou au Comité de concertation, puis l’ouvrir à l’extérieur, pour s’offusquer du compromis auquel on vient juste de participer. Toujours sans démissionner.

C’est ce qui fait toute la rareté du geste de Jean-Luc Crucke, qui, lui, l’a ouverte puis a démissionné, tout simplement. Il a défendu, contre son président et son groupe parlementaire, un décret pour une fiscalité « plus juste », l’a fait voter, puis s’est retiré. « Je peux négocier, concéder, crier, bloquer, avancer… mais en aucune manière me diluer. Je suis profondément libéral et je tiens à certaines valeurs qui font mon ADN », dit Jean-Luc Crucke.