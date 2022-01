Coronavirus: en phase d’urgence, les patients covid n’auront plus la priorité dans les hôpitaux

Selon un plan d’urgence pour les hôpitaux du SPF Santé publique, si le variant omicron en vient à complètement perturber les soins, les patients traités pour le coronavirus n’auront plus la priorité.

Si le variant omicron du covid en vient à complètement perturber les soins, les patients traités pour le coronavirus n’auront plus la priorité, ressort-il d’un plan d’urgence pour les hôpitaux du SPF Santé publique, rapportent les titres du groupe Mediahuis mardi.

Mardi, cette commission « Hospital & Transport Surge Capacity » doit peaufiner ce plan avant de le communiquer plus largement.

Selon le président Marcel Van der Auwera, il y a déjà un consensus pour que dans la phase d’urgence 3 « les soins Covid ne soient plus prioritaires par rapport aux autres ».

50 % des capacités des soins intensifs

Jusqu’à présent, les hôpitaux devaient toujours garder à disposition des lits pour des patients traités pour le coronavirus. En ce moment, en phase 1B, cela représente 50 % des capacités des soins intensifs dans la plupart des hôpitaux.

Cela implique qu’il y a assez de marge dans l’éventualité ou des patients Covid doivent se présenter. « Dans un scénario d’urgence, ce n’est plus à l’agenda », explique M. Van der Auwera. « Alors il s’agit d’aider le plus de gens possible ».