Points attendus d’après leurs statistiques: voici les clubs les mieux et les moins bien payés

Le numéro 363 de la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES compare les points réalisés par les équipes de 32 ligues d’associations de l’UEFA avec les points attendus selon un modèle statistique incluant la possession de balle, le nombre et la distance des tirs tentés et concédés (données InStat). « L’analyse met notamment en exergue la grande efficacité du PSG, qui a empoché une moyenne de 2,42 points par match, contre 1,65 attendu (+0,77) », peut-on lire en conclusion.

« Seules trois équipes parmi les 518 analysées présentent un écart positif entre les points obtenus et attendus ‘plus grand’ que le PSG : CFR Cluj (+0,96), Trabzonspor (+0,89) et Zurich (+0,87). En Ligue 1, après le PSG, les équipes les plus efficaces jusqu’ici par rapport à leur volume de jeu ont été Montpellier (+0,45), Nantes (+0,36) et Nice (+0,24). À l’opposé, on retrouve Saint-Étienne (-0,48), Rennes (-0,36) et Clermont Foot (-0,36) ».