Nantes se sépare de «son flop» Renaud Emond qui file au Standard: la presse française n’est pas tendre avec l’attaquant

Renaud Emond est de plus en plus proche de signer son retour au Standard. Ce lundi soir, d’après le journaliste français Simon Reungoat, l’attaquant belge était sur le départ de Nantes et son retour à Sclessin était en cours de finalisation.

Ce mardi matin, tant la presse belge que française embraye dans ce sens. RMC n’est d’ailleurs pas tendre avec Emond. « Deux buts en deux ans… Nantes se sépare de son flop Emond. Selon nos informations, son départ vers le Standard de Liège est finalisé. Arrivé en janvier 2020 pour près de 4 millions d’euros, il est transféré pour 200.000 euros, à six mois du terme de son contrat nantais », écrit ce média sur Twitter.