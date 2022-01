Open d’Australie: Novak Djokovic tête de série Nº1 de ce tournoi du Grand Chelem

Novak Djokovic s’entraînait mardi sur le site de l’Open d’Australie, au lendemain de sa victoire judiciaire contre le gouvernement australien et de sa libération, alors que sa participation est toujours en suspens, son visa pouvant encore une fois être annulé.

Alors qu’il n’est pas encore certain à 100 % de pouvoir jouer, Novak Djokovic est la tête de série N.1 du simple messieurs de l’Open d’Australie, selon la liste des têtes de série publiée mardi par les organisateurs du premier tournoi du Grand Chelem, qui débutera lundi à Melbourne.

Le N.1 mondial, qui rêve de remporter à Melbourne son 21e titre en Grand Chelem, a été vu s’échauffant dans une salle de gym avant d’entrer dans la zone réservée aux joueurs et de se diriger vers le court central, six jours avant le début de la compétition.

« Je suis venu ici pour disputer l’un des tournois les plus importants devant des spectateurs incroyables », avait déclaré l’as serbe de 34 ans, non vacciné contre le Covid-19, sur Instagram lundi en fin de journée, sous une photo de lui et de son équipe debout sur le court central de l’Open d’Australie.