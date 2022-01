Coup d'Etat en Birmanie - 1.600 tonnes de teck birman exportées vers les USA en violation des sanctions (ONG)

Entre février et fin novembre 2021, "82 cargaisons" sont arrivées aux États-Unis, d'après l'organisation.

"Il s'agit essentiellement de planches et de bois utilisés pour la construction navale, les terrasses extérieures et l'ameublement", selon l'ONG qui estime "probable qu'une quantité encore plus importante est exportée vers les États-Unis via des pays tiers comme la Chine".