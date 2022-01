La Belgique va-t-elle pouvoir se débarrasser un jour du CST?

« Emmerder les non-vaccinés » ne fait pas partie du vocabulaire de notre Premier Ministre, vient-il de déclarer. On lui en sait gré. Il ajoute que, quand nous en aurons fini avec cette pandémie, il faudra mettre notre CST dans un tiroir fermé à clé et jeter celle-ci à jamais. Vraiment ?

Rappelons tout d’abord que c’est le Gouvernement fédéral qui, en octobre dernier, a fait pression sur le Gouvernement bruxellois, qui peinait à atteindre ses objectifs de vaccination, pour élargir à une série de lieux et d’activités de la vie quotidienne l’usage du Covid Safe Ticket (CST), qui ne servait jusque-là qu’à voyager ou à participer à de très grands événements. Suivant ce qui venait d’être instauré en France ou en Italie, le CST s’est ainsi imposé à Bruxelles avant d’être élargi aux deux autres régions. Initialement prévu pour une durée limitée, il a déjà été renouvelé.

Depuis le début, il était clair, en Belgique comme ailleurs, que la généralisation du CST était un moyen déguisé d’encourager la vaccination, difficile à rendre obligatoire, en compliquant le quotidien des non-vaccinés qui, en plus de voyager, souhaitaient avoir une vie sociale et culturelle ou participer, par exemple, aux événements organisés par leur entreprise. Bref, il s’agissait bien d’« emmerder les non-vaccinés ». Notre ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, sans utiliser les excès de langage d’Emmanuel Macron, déclarait d’ailleurs pas plus tard que le 7 janvier, qu’aller vers un pass vaccinal à la française était « parfaitement défendable ». Avant lui, le 27 décembre, Egbert Lachaert, le président de l’Open VLD, le parti de notre Premier ministre, disait déjà « craindre que l’on ne puisse suivre une autre voie ». De quoi donner encore un peu plus le sentiment aux non-vaccinés de se sentir traités en parias. À lire aussi Frank Vandenbroucke veut accélérer le débat sur la vaccination obligatoire

Hommage aux « emmerdés »

S’il y a certes encore parmi les non-vaccinés des personnes âgées et/ou souffrant de comorbidités qui mériteraient toute l’attention de nos autorités sanitaires, il y a aussi parmi eux un grand nombre de personnes, souvent jeunes et en bonne santé, qui s’interrogent non pas tant sur la vaccination en tant que telle que sur notre politique sanitaire et sur « l’état d’urgence technologique » (1) qu’elle engendre. Les objections que ces personnes soulèvent sont sérieuses. Elles portent notamment sur la mise au ban d’une partie de nos concitoyens – qui, rappelons-le, n’ont commis aucun délit – en vue de les pousser vers un acte médical qui leur ouvrira à nouveau des droits. Elles n’ont rien d’une attitude égoïste. Il faut au contraire faire preuve d’un réel courage pour se priver volontairement d’accès à une série de lieux et services. Leurs objections concernent le bien commun et conduisent régulièrement à des actions en justice, faute de pouvoir être entendues autrement. L’issue de la dernière action en date, à la Cour d’appel de Liège, reconnaît d’ailleurs le bien-fondé des arguments invoqués et la stricte conditionnalité du CST.