La crise climatique et les fractures sociales comme principaux risques mondiaux en 2022

D'après l'enquête, le climat domine les préoccupations mondiales à long terme tandis que les fractures sociales, les crises des moyens de subsistance et la détérioration de la santé mentale inquiètent sur le plus court terme, alors que le monde entame sa troisième année de pandémie.

La crise du Covid-19 ainsi que ses conséquences économiques et sociétales continuent également de représenter une "menace majeure" pour le monde entier, ajoute l'enquête. L'inégalité sur le plan de la vaccination et la reprise économique contrastée qui en résulte risquent d'aggraver les fractures sociales et les tensions géopolitiques.

La plupart des experts consultés considèrent par ailleurs que la reprise économique mondiale sera volatile et inégale au cours des trois prochaines années.

"Les perturbations sanitaires et économiques aggravent les clivages sociaux", analyse Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial. "Cela crée des tensions à un moment où la collaboration au sein des sociétés et de la communauté internationale devient fondamentale pour assurer une reprise mondiale plus régulière et plus rapide. Les dirigeants mondiaux doivent s'unir et adopter une approche multipartite coordonnée pour relever les défis globaux incessants et renforcer la résilience avant la prochaine crise."