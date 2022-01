Bruxelles: un loft exceptionnel à vendre pour 990.000 euros (photos)

Situation

Cet ancien château d’eau se situe à Forest, en retrait de la rue et en plein cœur d’un îlot résidentiel qui lui apporte à la fois du calme et un cadre verdoyant. Le quartier regorge de nombreuses facilités accessibles en 5 ou 10 minutes à pied, dont des commerces, des services de santé, des écoles ou encore des arrêts de tram et de bus. Le loft est notamment proche de l’Avenue Molière, de la place Brugmann ou encore de la chaussée d’Alsemberg. On trouve aussi un petit parc à proximité, et un peu plus loin les parcs Duden et de Forest.

Etat général

L’édifice a été construit en 1904 et a servi de château d’eau puis d’espace de stockage avant d’être transformé en bureaux et logement dans le courant des années 2000. La rénovation menée à cette époque a été effectuée en préservant les particularités du bâtiment, et notamment sa structure en béton armé, qui est toujours visible à l’intérieur du loft. Ce dernier a été aménagé avec des matériaux et finitions de qualité, dont de l’éclairage d’ambiance, des meubles sur mesure, etc. Au niveau technique, le loft comporte des châssis en double vitrage, une chaudière au gaz collective, un système d’alarme, un vidéophone ou encore un accès via ascenseur. L’ensemble est récent et en excellent état d’entretien, donc il n’y a pas de travaux à prévoir.

Disposition

Le loft occupe trois niveaux dans la partie centrale du château d’eau. Depuis l’ascenseur, une passerelle extérieure mène à la porte d’entrée qui débouche sur l’espace de vie. Le salon, la salle à manger et la cuisine s’organisent autour d’une colonne centrale accueillant un escalier. L’espace est organisé un peu comme un loft et a volontairement été laissé ouvert pour mettre en valeur le bâtiment. On note toutefois la présence de modules qui accueillent les rangements de la cuisine ainsi que le vestiaire et le WC de manière discrète. A l’étage inférieur, on retrouve deux grandes chambres avec leurs salles d’eau et un vaste espace polyvalent : salon, bureau, salle de sport… Le loft est complété par des caves et deux emplacements de parking couverts, mais aussi et surtout par une grande terrasse panoramique au-dessus du séjour. Celle-ci est couverte et offre une vue imprenable sur les alentours.

Prix

Le loft est mis en vente au prix de 990.000 euros, parkings et caves compris. Il s’agit d’un bien unique en son genre, qui est par ailleurs en excellent état et pourvu de finitions de qualité.

Adresse : Forest (Bruxelles)

Surface habitable : 171 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse panoramique 85 m2

Etat : rénové

Garage : oui, emplacements couverts

PEB : G