Démission de Crucke: Adrien Dolimont, la surprise du chef

Pour succéder à Jean-Luc Crucke au gouvernement wallon, Georges-Louis Bouchez a choisi un quasi inconnu, échevin à Ham-sur-Heure-Nalinnes et chef d’entreprise.

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, a créé la surprise ce mardi matin en désignant Adrien Dolimont pour succéder au démissionnaire Jean-Luc Crucke au sein du gouvernement wallon. Le nouveau venu hérite intégralement des compétences de son prédécesseur : le budget et les finances, le plus gros morceau de son portefeuille, mais aussi les aéroports et les infrastructures sportives.

A 33 ans à peine, Adrien Dolimont bénéficie d’une grosse promotion. Mais il affiche déjà une belle expérience en politique, dans sa commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, près de Charleroi. En 2006, à 18 ans à peine, il y devenait échevin, le plus jeune de Belgique à l’époque. Aujourd’hui, il est à la fois échevin des finances et président du CPAS, des mandats auxquels il devra renoncer.