Italie: 18 hommes soupçonnés d’agressions sexuelles en réunion sur 9 femmes au Nouvel An à Milan

Neuf femmes ont affirmé avoir été agressées sexuellement par des groupes de jeunes hommes alors que les célébrations du Réveillon du Nouvel An battaient leur plein sur la piazza del Duomo, la principale place de Milan.

« Les jeunes hommes qui ont agressé sexuellement des jeunes femmes sur la piazza del Duomo à Milan le soir du Nouvel An ont été identifiés », a indiqué la police milanaise dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait de 18 hommes et adolescents âgés de 15 à 21 ans, Italiens et étrangers.

Perquisitions menées

Des perquisitions ont été menées mardi matin à Milan et Turin dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet milanais pour agressions sexuelles en réunion.

Grâce aux images de vidéosurveillance, aux témoignages et aux réseaux sociaux, la police a pu reconstituer « trois épisodes de violence » commis contre neuf jeunes femmes cette nuit-là.

« Nous avons tenté de les repousser, mon amie les a frappés et giflés, mais ils riaient et ils ont continué à nous agresser. J’avais 15 mains sur moi », a témoigné une des victimes, citée par l’agence de presse Ansa.

Parmi les victimes figurent deux touristes allemandes âgées de 20 ans, selon Ansa.