Open d’Australie: de retour sur les courts, Novak Djokovic est le bienvenu, mais pas pour tout le monde…

Mais d’abord, Andy Murray s’est réjoui de ne plus voir Djokovic enfermé avec les réfugiés. « C’est positif qu’il ne soit plus en détention » a ainsi pointé l’Ecossais, retombé au 135e rang mondial et qui bénéficie d’une wild-card à Melbourne. « Visiblement, il a gagné ce droit devant la justice, c’est une bonne chose pour lui. J’espère qu’il va pouvoir se concentrer sur le tennis maintenant ». La veille Rafael Nadal avait réagi dans le même sens suite à la libération juridique du Serbe : « La justice a parlé, le plus juste est qu’il dispute l’Open d’Australie. »