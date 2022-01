Geert De Vlieger avant le Mondial 2022: «Je ne suis pas des plus optimistes pour les Diables rouges»

« Les Diables rouges essayeront toujours de faire de leur mieux. Mais je ne pense pas qu’ils parviendront à être champions du monde. Je peux évidemment me tromper. Par contre, ce qui est certain, c’est que la Belgique ne fera pas partie des favoris mais bien des outsiders. Et en football, on a déjà vu des outsiders parvenir à rafler la mise ».

Notre génération dorée prend de l’âge et risque de manquer de fraîcheur, la saison en club étant déjà très dense. « Je pense qu’on a connu des périodes où notre équipe nationale était globalement bien plus forte. Quant à l’état physique des joueurs, il semblait nettement meilleur il y a quelques années. Et puis, le niveau général de certains Diables a baissé. Prenons un exemple avec Eden Hazard. Ça reste un super joueur, mais l’âge est là et il est plus facilement touché par des pépins physiques. Difficile pour lui d’enchaîner les matches. Et encore plus compliqué pour lui de jouer tous les trois jours à un niveau élevé comme c’était notamment le cas quand il évoluait à Chelsea. Enfin, il est intéressant de noter que de plus en plus de joueurs belges repris par Roberto Martinez évoluent à présent à l’étranger, plus nécessairement dans des championnats huppés, mais bien au Japon ou au Qatar.