Un musée de 24 pages

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Cette semaine, on découvre « Le musée de papier », nouveau magazine du BPS22.

Parce que l’équipe du BPS22, le musée d’art de la Province de Hainaut, à Charleroi, cherche sans cesse de nouvelles façons d’être en lien avec les enfants, l’idée de créer un magazine racontant la vie du musée est venue tout naturellement.

Le musée de papier, joli petit album de 24 pages cartonnées, est né cet hiver. Son premier numéro est disponible gratuitement (après, il suffit de s’abonner, le prix est dérisoire) et s’adresse aux enfants à partir de 6 ans.

Trois fois par an, c’est donc le BPS22 qui passe par la boîte aux lettres, pour parler aux plus jeunes d’expositions, d’artistes, d’œuvres, d’histoire de l’art, sur base d’illustrations, de jeux, d’articles, de quiz et d’ateliers à faire à la maison ou en classe.

Le petit plus : dans chaque numéro, on trouvera une page philo, une page sur les droits de l’enfant et des idées d’activités à faire au musée.