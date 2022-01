Pourquoi Renaud Emond n’a pas réussi à Nantes: «Son manque de vivacité était flagrant»

Dès son arrivée il sera très vite critiqué par son manque de technique manifeste et de réalisme face au but. Rapidement blessé dès son arrivée, il n’arrangera pas son cas en se comparant maladroitement au malheureux Emiliano Sala, star argentine du club décédé dans un tragique accident d’avion.

C’était pourtant avec plein d’espoir que Renaud Emond débarquait dans la cité des Ducs lors du mercato hivernal en janvier 2020. Attendu comme un redoutable battant et doté d’un fighting spirit exemplaire, il est clair que les qualités principales du numéro 9 reposaient sur son mental d’acier. Son mental qui lui a même valu l’honneur de porter le brassard rouche à de nombreuses reprises.

Excellent dans les tests physiques de pré-saison, Renaud Emond est typiquement le joueur qui mouille le maillot qu’il soit titulaire ou remplaçant. Bon de la tête, son jeu axé sur les déviations et les passes n’auront pas suffi à convaincre chez les Canaris.

Celui qu’on surnomme le « phénix » pour sa célébration de buteur avait pourtant su renaître de ses cendres au Standard de Liège. Après seulement 2 buts en 25 matchs, il patientera jusqu’en 2018 pour recevoir à nouveau sa chance sous les ordres de Sa Pinto et il terminera la saison avec 15 buts inscrits dont 14 en deuxième partie de saison.

Un concours de circonstances ajouté à un style qui ne correspond pas à la philosophie de jeu a donc causé le flop de Renaud Emond en Loire-Atlantique selon le journaliste de Ouest France Simon Reungoat : « Je crois d’abord que le contexte ne lui a pas été favorable à Nantes, entre la pandémie et l’émergence du jeune Randal Kolo Muani. Ensuite, il faut dire qu’il n’a pas su saisir sa chance, se montrant trop lent et souvent trop emprunté à l’approche du but. Son manque de vivacité était flagrant dans une attaque nantaise réputée pour sa vitesse en contre. »