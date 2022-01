France: Jean-Luc Mélenchon condamné pour injure publique et diffamation envers Radio France

Il a été condamné après avoir traité des journalistes « d’abrutis » et de « menteurs ».

Jean-Luc Mélenchon a été condamné mardi pour injure publique et diffamation pour avoir traité des journalistes de France Info d’« abrutis » et de « menteurs » après une enquête de la cellule investigation de Radio France sur sa campagne présidentielle de 2017.

Le chef de file de la France insoumise et candidat à la présidentielle d’avril prochain a été condamné à une amende de 500 euros avec sursis et devra verser 3.000 euros de dommages et intérêts à Radio France.