Mitoma incertain pour le déplacement de l’Union Saint-Gilloise à Seraing

Les supporters unionistes retenaient leur souffle, attendant fébrilement des nouvelles concernant la durée de l’indisponibilité de Kaoru Mitoma. Ils peuvent quelque peu souffler. Le Japonais ne serait pas blessé pour une longue durée.

« Après un petit quart d’heure de jeu face au Cercle de Bruges, Kaoru Mitoma a dû quitter le terrain sur blessure. Divers examens médicaux sur place et en Belgique ont révélé une entorse à la cheville. Notre staff médical mettra tout en œuvre pour rétablir Kaoru le plus rapidement possible. Il est néanmoins incertain pour la rencontre de ce week-end face à Seraing », nous explique-t-on à l’Union.