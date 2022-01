L’UMons lance un certificat universitaire sur la déficience visuelle, une première en Belgique

Le lancement de ce certificat entre dans le cadre du partenariat conclu entre l’UMons et l’association « Les amis des aveugles et malvoyants ».

Intégrer les personnes malvoyantes et aveugles dans la société

La formation s’adresse aux professionnels de la santé, qu’ils soient ergothérapeutes, kinésithérapeutes, aides-soignants, assistants sociaux… mais aussi aux professionnels de l’éducation (enseignants, éducateurs…) et à tout membre de la société civile comme les policiers, agents d’accueil… Elle s’adresse aussi aux personnes déjà actives auprès des personnes malvoyantes ou aveugles comme des éducatrices de chien guide, des accompagnateurs scolaires, des thérapeutes en basse vision…

Le but : améliorer les connaissances dans le domaine de la déficience visuelle afin de mieux intégrer les personnes malvoyantes et aveugles dans la société. La formation doit permettre d’acquérir « un socle de connaissances théoriques et pratiques uniformisées et partagées » mais aussi de « développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être permettant d’affiner les pratiques d’accompagnement des personnes présentant une déficience visuelle ».

Offrir un encadrement de qualité à un public aux besoins spécifiques

« Je suis ergothérapeute depuis des années et, lors de mes études, il n’existait pas de formation sur la déficience visuelle. J’ai dû apprendre à encadrer les personnes aveugles et malvoyantes sur le terrain », témoigne, dans un communiqué, Florence Terrier, ergothérapeute au sein de l’ASBL Amis des aveugles. « C’est une réelle opportunité d’avoir accès à cette formation qualifiante pour pouvoir offrir un encadrement de qualité à ce public aux besoins spécifiques. »