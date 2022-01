Esset devient le troisième acteur de l'immobilier professionnel en Belgique

Esset Benelux est une filiale d'Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels pour les particuliers et les professionnels. La nouvelle entité gèrera un portefeuille de 1,6 million de mètres carrés de bureaux en Belgique essentiellement, et au Grand-Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas.

Cushman & Wakefield poursuivra sa collaboration avec Esset Benelux en tant que partenaire local pour ses projets de property management en Belgique.