Luxfly à Arlon, le plus haut simulateur de vol d’Europe

Voler en chute libre dans un tunnel de 35 m de haut est possible depuis quelques mois à Sterpenich-Arlon. Sensations garanties avec ce sport esthétique et physique.

Vous voulez avoir l’incroyable sensation de voler en chute libre, mais sans prendre l’avion et encore moins un parachute ? Seules des souffleries peuvent vous donner ce plaisir, sans risque et sans sensation de vertige, et dans des conditions climatiques optimales puisque ce sport se pratique en intérieur, dans un tube de verre alimenté par une énorme soufflerie.

En Belgique, ce type de structure existe seulement à Liège et à Charleroi, dans l’attente d’un projet à concrétiser à Bruxelles, mais c’est à Sterpenich (Arlon) que l’on trouve une des plus grandes souffleries au monde, derrière Abou Dhabi, qui détient la palme avec 45 m de hauteur. Ouverte en 2020 mais ayant dû subir les restrictions liées au covid, Luxfly n’a pu prendre son envol que depuis quelques mois, même si la structure n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière.