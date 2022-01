Stijn Cole: abstractions à l’horizon

On se souvient de ses bronzes installés par Yolande De Bontridder dans l’opulent jardin de la Villa Carpentier, à Renaix, mais aussi d’expositions plus monumentales au S.M.A.K. et au MSK de Gand, sans oublier une présentation de multiples à la Villa Empain, ou encore la dernière biennale du Parc d’Enghien. Longtemps établi à Chimay, Stijn Cole (Gand, 1978) fait partie des plus importantes collections institutionnelles d’art contemporain en Belgique, notamment la collection Belfius, le BPS22, le Musée d’Ixelles et l’Ambassade belge à Washington.