Coronavirus: omicron pourrait provoquer un scénario du pire pour la croissance mondiale

Les deux premières puissances du monde, les Etats-Unis et la Chine, moteurs de la croissance mondiale, ne sont pas épargnées par le ralentissement et la menace d’omicron, explique la Banque mondiale.

La croissance mondiale va ralentir cette année et un scénario du pire n’est pas exclu sous l’effet du variant omicron, qui se répand comme une trainée de poudre sur tous les continents accentuant pénurie de main d’oeuvre et problèmes logistiques, a prévenu mardi la Banque mondiale.

L’institution a révisé en baisse de 0,2 point sa prévision de hausse de PIB mondial pour 2022, à 4,1 %, après 5,5 % en 2021, également en baisse de 0,2 point par rapport à l’estimation de juin dernier.

Mais, selon différentes hypothèses, « les perturbations économiques simultanées provoquées par omicron pourraient réduire davantage la croissance mondiale cette année, de 0,2 à 0,7 point de pourcentage », indique l’institution, ce qui ferait tomber la croissance à 3,9 % voire 3,4 %.

Dans ce scénario du pire, « la grande partie du choc se ferait sentir au premier trimestre 2022, suivi d’un rebond notable au deuxième trimestre », précise la Banque mondiale.

« Le variant omicron nous montre encore une fois que la pandémie est toujours parmi nous et nous devons apprendre à vivre avec » elle, a souligné Ayhan Kose, responsable des prévisions de la Banque mondiale.

Il souligne que cette quatrième vague entraîne pour le moment moins de restrictions que la vague initiale de 2020. « Et si la vague venait à s’atténuer bientôt, l’impact économique serait plutôt bénin », dit-il. Mais « si le variant venait à s’installer durablement, avec un nombre d’infections demeurant élevé et pressurisant les systèmes de santé, alors la croissance serait plus faible », ajoute-t-il.

Car dans un tel scénario, les pénuries de main d’oeuvre seraient plus criantes, perturbant encore davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales et alimentant l’inflation. Face à une inflation galopante, la banque centrale américaine (Fed) pourrait remonter brutalement les taux, ce qui renchérirait le coût de l’emprunt pour les pays émergents, déjà soumis à un endettement record.