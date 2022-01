«Mbappé tes mor»: la fresque géante de la star du PSG Kylian Mbappé vandalisée!

Un autre message de menace, adressé cette fois-ci à Sylvine Thomassin, l’ancienne maire de la ville, a également été inscrit. Cette dernière a d’ailleurs dénoncé ces messages de haine sur Facebook. « Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois. Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé », a déploré la femme politique, qui décidé de porter plainte.