Le rhumatologue Laurent Grange: «La non-amélioration en 10 ans de la prise en charge de l’arthrose est catastrophique»

Les résultats d’une grande enquête sur les patients arthritiques de Belgique et de France ont été publiés. Même si cette maladie touche plus de 250 millions de personnes dans le monde, les professionnels de santé à l’origine de cette enquête s’alarment du manque de progrès réalisés en 10 ans.

La Fondation arthrose et l’Association française de lutte antirhumatismale (Aflar) a publié les résultats de leur enquête de deux ans « Stop Arthrose II » auprès de plus de 3.000 patients belges et français souffrant d’arthrose. En comparant les résultats avec une première enquête réalisée en 2013 en France uniquement, les professionnels de santé ne constatent pas de progrès majeurs. « La non-amélioration en 10 ans de la prise en charge de l’arthrose est catastrophique », s’alarme le docteur Laurent Grange, rhumatologue et président de l’Aflar. « L’argent mis dans les recherches sur l’arthrose est infinitésimal par rapport à d’autres maladies », regrette le rhumatologue.