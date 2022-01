Eden Hazard veut enfin goûter au Clasico

Si le Clasico est l’expression suprême, concrète, de la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, dans sa grandeur, il donne aussi, par l’absurde, la mesure de l’échec d’Eden Hazard sous le maillot « merengue ». Entre chemin de croix et banalisation de son statut, il n’en a pas savouré la moindre miette. « Je ne suis pas Cristiano Ronaldo », avait averti le numéro 7 à sa présentation le 13 juillet 2019. Deux ans et demi plus tard, il n’est même plus Asensio ni Rodrygo, qui l’ont supplanté dans la tête de Carlo Ancelotti. Il est devenu une réserve.