Pas de bronca au MR cette fois. A ce stade

Georges-Louis Bouchez a encore fait « un coup », créé la surprise en désignant le jeune Adrien Dolimont ministre wallon du Budget après la démission de Jean-Luc Crucke. Le choix de « la jeunesse et de l’expertise », a justifié le président du MR, qui estime que, « dans un parti, il est important de faire émerger de nouvelles têtes ». La surprise, cette fois, ne suscite pas à ce stade de bronca comme en 2020, lorsque son casting ministériel et singulièrement la désignation de Mathieu Michel au fédéral et la tentative de remplacement de Valérie De Bue par Denis Ducarme en Wallonie avaient failli lui coûter sa présidence.